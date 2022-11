El papelón que protagonizó Amalia Granata en Disney

Las vacaciones son un momento donde todos nos relajamos más que nunca, ideales para descansar y aprovechar para no estar tan pendientes de todos los problemas del día a día. Sin embargo, algunos como Amalia Granata , tienen también problemas cuando se toman unos días para disfrutar de un descanso en otro país.

Amalia Granate Disney 1.jpg

“En un parque de agua le fueron a pedir que por favor se tapara, que se pusiera más ropa”, reveló Mariana Brey sobre Amalia. Al parecer, la mentalidad más familiar de Disney no iba muy de la mano de la vestimenta de la modelo, generando comentarios por parte de alguno de los visitantes.

“Pero Amalia tiene un lomazo, con esa cola, mi amor, se ve a seis cuadras, y le pidieron que se tape”, detalló aún más la panelista de Socios del Espectáculos, intentando explicar que el problema tal vez no era solo la ropa que utilizaba, sino que además ella era una mujer muy exuberante, por lo que esa vestimenta podía llamar la atención e incomodar a otras personas.

Amalia Granate Disney 2.jpg

El hecho ya había sido contado, aunque de manera escueta, por la misma Amalia Granate, que en un tuit resumió todo el episodio que vivió.

"¡En el parque de agua un guardia me vino a decir que mi bikini colales no era para Disney! Y que me ponga un short", escribió en la red social del pajarito.