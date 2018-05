Embed

La misma lleva el nombre de “Somos historias” y en ella se relatan casos reales de mujeres que decidieron abortar.

En el caso de Peña, la actriz se pone en la piel de una mujer que queda embarazada producto de una violación y decide abortar. “Soy Luisa, tengo 60 y hace 40 años que aborté. En ese momento hacía un año que había llegado de Mar del Plata. Vivía en Villa Luro y estudiaba teatro en Palermo", comienza relatando Florencia en el video.

"Me acuerdo que esa noche nos demoramos en la clase y llegué tarde a la parada del colectivo. Se acercó un chico muy simpático y desde su auto me dijo que ya no llegaban los colectivos a esa hora, y se ofreció a llevarme. Me subí. Desvió su trayecto, me llevó a los bosques de Palermo, me tapó la boca, me inmovilizó y me violó. No pude hacer nada", explica entre lágrimas.

"Llamé a una amiga. Me llevó a su obstetra y me dijo que estaba embarazada. Estaba destruida, no sabía qué hacer. Me pegaba trompadas en la panza una y otra vez", dice la actriz, siendo la portadora del desgarrador.

"Llamé a mi mamá, mi mamá vino. Me acuerdo que fuimos a ese lugar, que era como una sala de dos ambientes en el que estaba lleno de chicas en la misma condición que yo. Entramos, me dieron anestesia local. Sentí todo. Me acuerdo que en ese momento yo le dije al médico: 'Me violaron' . Y el médico me miró y me dijo: 'No importa. No necesito saber. Me basta con saber que no elegís tenerlo'. Todo salió bien", concluye.

LEÉ MÁS

Mañana finalizan las exposiciones sobre el aborto con el ministro de Salud

Músicas y artistas reversionaron Bella Ciao por el aborto legal

El Castro Rendón hizo una encuesta y ganó el aborto