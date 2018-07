El día que Messi casi lo agarra a piñas a Nico Burdisso

"Nos peleamos. Son cosas que pasan muy a menudo en el vestuario. Discutimos dentro de la cancha, él quería la pelota, yo se la quería dar pero no podía, él estaba incómodo con el partido, yo con la situación, cosas que se dan. Entramos al vestuario discutiendo y cuando vi que venía me paré como para pelear, pero justo nos separaron", contó en la mesa de Andy Kusnetzoff.

"Lo bueno es que terminó todo bien, aunque yo no volví nunca más a la Selección", expresó el defensor, quien actualmente juega en el Torino de Italia y generó la carcajada de todos los invitados en el programa.

Aunque rápidamente aclaro que no volvió a jugar por un problema de rodilla. "Volví pero me rompí la rodilla. Lionel es un personaje que no te permite estar distanciado", aseguró.

