Esta vez le tocó a Calu Rivero, que se sentó en el living del programa para hablar de su traumática experiencia con Juan Darthés (lo acusó de extralimitarse en las escenas de sexo y besos), hace cinco años atrás en la novela Dulce amor.

Tras ser entrevistada por María O'Donnell en La Nación+ y Radio Con vos y en Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff, la it girl acudió al envío del chimentero para seguir denunciando a su ex compañero.

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar y muchos internautas destacaron la falta de memoria de la actriz, a quien años atrás Rial ninguneó y maltrató en su ciclo.

"¿Quién es? No le conozco ni la cara, no me importa. Hablaba en Twitter de que lo que le pasó a Ventura era un 'karma', hablando desde una supuesta espiritualidad…. La inteligencia tiene límites, la estupidez no. Pocas veces leí una cosa tan tonta", había dicho Rial en 2011 de Calu, luego de que la actriz hiciera unos punzantes comentarios en Twitter contra Luis Ventura, ensayando una suerte de teoría filosófica sobre el mal momento que vivía el periodista y su familia tras sufrir un accidente en la ruta.

"¿Las noticias dicen Ventura engualichado? Hay una ley que dice: recibes lo que das. Si estás todo el tiempo hablando de las desgracias de los demás y haciendo un programa más revista con eso ... estas en un frecuencia negativa. Y todo lo que recibirás será negativo. Ojalá algún día estos programas lo entiendan. Gracias Dios su mujer y su hijo están bien", había dicho por entonces la modelo.

"Me gustaría contarle lo que es la vida a una nena, que todavía debe tener olor a caquita, porque no se debe ni siquiera limpiar la bombacha. Si la vida la buscás por el lado de tu novio, Calu, te quiero decir que esa no es la vida. Ojalá tu vida no esté perdida. No lo querés a Ventura, todo bien: ¿pero ponerse a hablar de karma? ¿Tiene 21 años ella? No sabe si el tampón es tampón o una lapicera", disparó sin reparos Rial.

Embed

Pero eso no fue todo. En las redes sociales también arremetió contra la Dj, entonces en pareja con Emmanuel Horvilleur. "Sos siempre así de pelot... o lo que toma tu novio afectó lo que te queda de cerebro. En tu biografía, ¿pusiste chinita o gauchita? Filosofando sobre lo que le pasó a Ventura es como un mono tratando de resolver la teoría de la relatividad. Seguí haciendo favores", lanzó en forma lapidaria el conductor en las redes sociales", escribió en Twitter.

En medio de la visita de esta tarde de Calu a Intrusos, parte de la audiencia se despachó contra el periodista. Muchos lo tildaron de hipócrita y oportunista por poner a su ciclo a disposición de la causa feminista para ganar rating cuando en varias oportunidades utilizó el micrófono de su programa defenestrado mujeres. Sin ir más lejos, hace unos días su panelista Marcela Tauro contó en vivo que la maltrató verbalmente.

Embed #CaluEnIntrusos estaria bueno q lleven a la Niña Loly,Marianela Mirra,Silvia D'auro,Roccasalvo,etc,etc.Asi tambien cuentan su experiencia.!! — Esther Correa (@esthercorrea193) 12 de marzo de 2018

Embed Me causa gracia Rial haciéndose el dolido cuando se canso de basurear minas #CaluEnIntrusos — Gabriela Suhit (@lookwoman) 12 de marzo de 2018

Embed #CaluEnIntrusos



No entiendo como Calu va a hablar de feminismo y acoso a un programa donde Marcela Tauro le dijo maltratador a RIAL hace 1 mes.

VERGUENZA !!!!!!!!! pic.twitter.com/sd7JG16IBW — Gustavo (@gustavoeloy635) 12 de marzo de 2018

Embed Me muero, jorge rial que careton viejo! ! ! Quiere llamar a la reflexion, pero no nos olvidemos como defenestraba las minas en su programa, no olvidemos cuando le dijo petera a valeria bertuccelli #CaluEnIntrusos — antonella alaniz (@AlanizAntonella) 12 de marzo de 2018

Embed “Estos son mis principios

Pero si me dan más rating acá tengo estos otros”#CaluEnIntrusos pic.twitter.com/37FWHbmjs7 — micaela romero (@MicaelaDeJ) 12 de marzo de 2018

Embed Se me ríen las tetas que @riverocalu hable de maltrato en un programa donde su conductor la trató de pelotuda. Teléfono, Freud.

#CaluEnIntrusos pic.twitter.com/Cv40FPZkvl — Vane ⚡ (@Vanelandiaa) 12 de marzo de 2018

LEÉ MÁS

Calu Rivero: "Darthés jugaba con mi cabeza y yo volvía llorando a mi casa"

Darthés negó las acusaciones de acoso de Calu Rivero