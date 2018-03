¿El diablo podrá con el santo sanjuanino?

El encuentro se disputará en el estadio Hilario Sánchez, desde las 19, con Germán Delfino como árbitro y televisación de TNT Sports. Independiente se ubica con 29 puntos, lo mismo que Huracán y Belgrano, pero una victoria le permitiría superar a Godoy Cruz de Mendoza (31) y alcanzar en la tabla a San Lorenzo (32), por detrás de Talleres (35) y Boca (43).

En tanto, San Martín marcha decimoséptimo con 22 unidades, al igual que Gimnasia y Esgrima La Plata, pero su prioridad es sumar para alejarse de la parte baja de la zona de los promedios, donde se encuentra por encima de Patronato, Huracán, Vélez, Tigre y los cuatro equipos que hasta el momento están perdiendo la categoría.

Bajas en Independiente

Si bien Ariel Holan aún no confirmó el equipo titular, la única certeza es que no podrá contar con el uruguayo Gastón Silva (distensión en el sóleo), el venezolano Fernando Amorebieta (sobrecarga cuádriceps derecho) y Juan Manuel Martínez (tendosinovitis del popliteo de la rodilla derecha), quienes quedaron fuera de la nómina de los concentrados. Además, el entrenador no podrá contar con el lateral izquierdo Juan Sánchez Miño, quien llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión.

Independiente viene de un duro golpe copero, en lo que es considerado por algunos de sus hinchas como la peor derrota de su historia futbolística, por tratarse de un torneo como la Libertadores (que ganó 7 veces), ante Lara, un novato en competencias internacionales. ¿Se recuperará hoy?

El otro partido

Estudiantes buscará retornar a la senda ganadora cuando reciba a las 19 al necesitado Olimpo, obligado a sumar de a tres para escapar de la zona de descenso. Para este cruce, el técnico del Pincha dispondrá una alineación similar a la que el miércoles igualó 0-0 con Nacional, en Montevideo, en el debut por Copa Libertadores.