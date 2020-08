El Dipy atendió a Pablo Duggan y en Twitter lo aplaudieron

https://twitter.com/pabloduggan/status/1298627024941187077 Atrás del Dipy trabaja el call center libertarado. Se les ven los hilos muchachos. Solo saben insultar, ni una idea!!! — Pablo Duggan (@pabloduggan) August 26, 2020

“Jaajaj tengo un call center ahora gente. No se como voy a pagar el alquiler este mes pero tengo call center. Esto lo hago solo capo. Con mi cel. No tengo un mango. No me pagan con sobres como a vos. Todavía estoy esperando que me contestes el hilo que te hice si te da la nafta”, arrancó el intérprete, que en las últimas semanas ganó popularidad internacional en los festejos de la Champions por su tema Par-tusa y siguió atacando a Pablo Duggan: “La gente que te escribe son laburantes, estudiantes, gente de a pie. Nadie te manda a nadie. Entedelo rey. Nadie es como vos. Que te dicen lo que tenes que decir. No subestimes a la gente. La gente no es boluda. Vos si lo sos. Respodeme el hilo que te hice y te sigo hablando”.

https://twitter.com/dipypapa/status/1298631435537068034 Jaajaj tengo un call center ahora gente.

No se como voy a pagar el alquiler este mes pero tengo call center.

Esto lo hago solo capo. Con mi cel. No tengo un mango. No me pagan con sobres como a vos.

Todavía estoy esperando que me contestes el hilo que te hice si te da la nafta https://t.co/EpDDHE7GLZ — el Dipy (@dipypapa) August 26, 2020

https://twitter.com/dipypapa/status/1298632894081126400 La gente que te escribe son laburantes, estudiantes, gente de a pie. Nadie te manda a nadie.

Entedelo rey. Nadie es como vos. Que te dicen lo que tenes que decir.

No subestimes a la gente.

La gente no es boluda.

Vos si lo sos. Respodeme el hilo que te hice y te sigo hablando — el Dipy (@dipypapa) August 26, 2020

“En el 2017 le diste duro a este gobierno. Eras macrista te acordas? Defendías también a ese delincuente. Que nos arruino también. No pasaron 20 años, pasaron 3. En tres años te hiciste peronista. Como no sabes que contestar, contesto por vos: Nadie banca un gobierno gratis. Besi”, finalizó.

https://twitter.com/dipypapa/status/1298635282951045121 En el 2017 le diste duro a este gobierno. Eras macrista te acordas? Defendias tambien a ese delincuente. Que nos arruino también. No pasaron 20 años, pasaron 3. En tres años te hiciste peronista.

Como no sabes que contestar, contesto por vos:

Nadie banca un gobierno gratisbesi pic.twitter.com/SvFOtE83R4 — el Dipy (@dipypapa) August 26, 2020

Ante esto, varios fanáticos del Dipy lo apoyaron y criticaron a Pablo Duggan, que trabaja en C5N:

