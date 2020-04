El director de Batman anticipó detalles del nuevo film

Para el realizador, su acercamiento al popular personaje no es tan diferente al de sus otras producciones, y así se lo dejó saber al estudio a la hora de encarar su proyecto. "Voy a presentar la versión de Batman que quiero hacer, con una inclinación humanista. ¿Y quién sabe si tendrán algún interés? Si no lo hacen, entonces no lo haré. Y eso estará bien. Tuve mucha suerte de que dijeran que sí", dijo Reeves.

Reeves se caracteriza por contar historias donde la "humanidad" aparece en los lugares inesperados, como sucedió en la saga de El Planeta de los Simios. Precisamente, sobre cómo enfocará su concepto en un personaje oscuro como Batman, el realizador explicó: "Ni siquiera se trata de un enfoque específico que adopté, como si fuera una especie de idea de ‘¿No sería genial?’. La humanidad del personaje es la única cosa que me permite entender cómo hacerlo. Solo puedo entender a dónde va la cámara y cómo hablar sobre la historia, cómo escribirla y cómo hablar con los actores, si entiendo emocionalmente qué es lo que tengo que hacer. De lo contrario, estaría perdido".

"No quería hacer una historia de origen, sino una historia que reconociera sus orígenes. En principio, este tipo está luchando internamente. Pero esto no significa que lo asimile completamente. Es toda esta idea del ‘yo oscuro’ y lo que te está impulsando, y cuánto de eso puedes incorporar y de cuánto son verdaderamente consciente", concluyó.

