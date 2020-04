“Como no tengo televisión ni Wi Fi y el 4G me anda cuando quiere, las noticias me llegan tarde o me entero después de las cosas, cuando el Presidente dictó la cuarentena más estricta el dueño de acá cerró con candado la entrada y yo me quedé adentro”, explicó.

Aunque Guido venía mostrando lo que pasaba en sus redes sociales, donde intenta mantener el humor, ayer cuando se enteró que la cuarentena se extendía hasta el 23 de abril y decidió blanquear que no la está pasando nada bien.

Un lugar único que no pueden dejar de conocerlo View this post on Instagram Un lugar único que no pueden dejar de conocerlo A post shared by Guido Suller (@guido_suller) on Mar 7, 2020 at 8:12am PST

“Me está agarrando un poco de desesperación. Me estoy quedando sin comida. Esto esta frente al río Paraná al lado del puente de Zárate Brazo Largo. Un pescador me dio un sábalo para comer, no se como sacarle las vísceras, ¡quiero poder volver!”, expresó.

Agregó que él podría abrir el portón o buscar algún lugar por donde salir, pero no tiene el permiso para transitar por Zárate y mucho menos para volver a su casa en el Gran Buenos Aires. “A veces me agarra angustia. Mis seguidores me dicen que salga, pero, ¿cómo hago? No tengo los medios”, dijo Süller. "Hablé con el dueño (del camping) y me dijo que si salgo no puedo volver a entrar y yo no tengo el permiso de tránsito y la policía me va a decir que vuelva a mi lugar de cuarentena y va a estar cerrado", agregó.

Con todo, Guido sugue tomándose con humor su situación.

Gracias @sdcapasso por editar mis últimos momentos de vida View this post on Instagram Gracias @sdcapasso por editar mis últimos momentos de vida A post shared by Guido Suller (@guido_suller) on Apr 6, 2020 at 8:21pm PDT

