Silvia, en cambio, subi√≥ una foto de una rosa, dedicada a su madre, que el pasado 10 de julio hab√≠a cumplido 91 a√Īos.

Los mensajes de apoyo de todos sus fan√°ticos y amigos no tardaron en llegar. Una de las famosas que le coment√≥ la imagen fue Roc√≠o Marengo, que lo acompa√Ī√≥ en el sentimiento y le pidi√≥ que sea fuerte.

"Les pido por favor una cadena de oración para mi mamá. Está muy grave, ya no sé qué hacer", había escrito el ex comisario de abordo en su cuenta de Twitter, hace menos de 24 horas.

Guido Suller on Twitter Les pido por favor una cadena de oración para mi mamá .

Esta muy grave.

Ya no se q hacer... ‚ÄĒ Guido Suller (@GuidoDioso) July 30, 2019

La ex de Silvia Sold√°n, tambi√©n hab√≠a hecho p√ļblico el llamado a rezar por su madre: "No se sabe lo que tiene. Ojal√° que salga todo bien, si no ya no me queda m√°s nada en la vida".

N√©lida hab√≠a estado bajo el cuidado de Guido durante el √ļltimo tiempo, luego de que su otro hijo, Marcelo, haya protagonizado un escandaloso hecho de violencia dom√©stica en el hogar que compart√≠an junto con Silvia tras la muerte de su padre Hugo, en mayo de 2018.

En octubre del 2018, la madre de los S√ľller realiz√≥ una de sus √ļltimas apariciones medi√°ticas en una entrevista que brind√≥ con Guido a Implacables (El Nueve) al abrir las puertas de su hogar para festejar el D√≠a de la Madre. En esa ocasi√≥n, la mujer asegur√≥ que no le gustaba que la cuiden y revel√≥ que a su hijo le gusta levantarse a las dos de la tarde y que por su culpa, almorzaban a las cuatro. "¬ŅNos llevamos bien, mam√°?", le consult√≥ su hijo en ese m√≥vil y N√©lida rspondi√≥: "Casi siempre...uno dice la verdad".

