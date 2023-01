El divertido challenge que hicieron Flor Peña y su hijo por Casados con hijos

“¡Qué locura vivimos anoche en el estreno de Casados con Hijos... He hecho mucho teatro, me he subido muchas veces al escenario, pero lo que vivimos anoche, yo no lo viví nunca en mi vida”, aseguró Flor Peña

Flor Peña Juan otero Casados 2.jpg

“El amor, la alegría, las ganas de vivir esa fiesta que tenía el público. Y nosotros, también, después de 17 años que no hacíamos los personajes, obviamente atravesando generaciones, porque Casados... atravesó generaciones pero nosotros hacía 17 años que no hacíamos los personajes... Y fue algo que no les puedo explicar, el amor que sentimos es algo increíble”, agregó la actriz.

“Y sentí también que los Argento son de la gente. Es una familia que la gente la siente propia. Que siempre en algún momento aparece alguno de nuestros latiguillos, o alguien dice ‘¡Cafecitooo!’, o algo de lo que nosotros decíamos... Fue increíble, hace mucho que no sentía tanto amor. Y se sintió hermoso, se sintió hermoso”, cerró.