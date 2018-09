Según un promedio de la autoridad monetaria, el billete finalizó este lunes a $38,65 para la punta compradora y a $40,40 para la vendedora.

En los mostradores del Banco Nación, terminó la rueda a $40,20, mientras el precio más elevado fue expuesto en los mostradores de Banco Supervielle a $40,60. En el sector mayorista, la moneda estadounidense perdió 33 centavos, al ubicarse en $39,53.

Se trata de la primera baja tras cinco incrementos consecutivos por la persistente corriente compradora de divisas. En tanto, en el segmento de contado el volumen negociado fue de US$ 567,399 millones, cifra levemente inferior a la del viernes último.

Operadores indicaron que la autoridad monetaria no sólo concretó durante la sesión ventas directas en la plaza cambiaria, sino que también intervino en el mercado de futuros.

En un comunicado, el Banco Central informó que tuvo una participación vendedora por US$ 301 millones. Además, señaló que las reservas internacionales finalizaron en US$ 49.620 millones, al disminuir US$ 389 millones.

Así sucedió en una jornada en la cual el Gobierno presentó el Presupuesto 2019, recibió apoyo del FMI y a horas de una nueva licitación de Lebac.

La administración de Mauricio Macri proyectó para el año próximo un tipo de cambio promedio a $40,10, por lo cual el organismo que conduce Luis Caputo se vio obligado a anclar las expectativas del dólar, que había comenzado el primer día de la semana con tendencia alcista, a $40,53 promedio.

Algunos economistas ya pusieron en duda el cumplimiento de esa estimación, que además apunta a un precio de $42 para fines del año próximo.

A su vez, el mercado se mantiene a la expectativa de la licitación de Lebac que el Banco Central concretará esta semana en medio de un clima de desconfianza en el peso en la plaza financiera local.

El viernes pasado, la divisa norteamericana había saltado a un nuevo máximo histórico de $40,51, mientras había acumulado en la semana un aumento de $2,70.

