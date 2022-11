El dolor de Estefi Berardi al enterarse qué pasó con el ladrón que entró a su casa

Pero la paz para la panelista no duró mucho, ya que el juez actuante en la causa dejó en libertad al delincuente. Estefi se enteró y estalló a través de las redes. “Empezaron a llamarme de la fiscalía después de que conté en los medios que el juez Gustavo J. Rofrano dejó en libertad, le bajó la condena y firmó un acuerdo con el abogado del chorro”, relató en sus historias de Instagram.

La panelista contó con visible furia que “le dieron tareas comunitarias a un tipo que no es de acá, que había venido de Colombia hace 20 días y no tiene ni un domicilio fijo. Es decir, corre riesgo de fuga. Yo no pienso atenderlos (a los de fiscalía). Le pedí a mi abogado, Fernando Burlando, que se comunique con ellos”.