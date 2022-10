Estefi Berardi contó qué le pedía Laurita Fernández cuando trabajaban juntas

Para aquellos que no lo recuerdan, Combate era un programa del tipo reality en el que se enfrentaban equipos de color verde y rojo, y se atrevían a distintas disciplinas con juegos donde se ponía el cuerpo en acción y también la astucia.

En esos años, la ex pareja de Nicolás Cabré, era la conductora, y la actual panelista de Mañanísima y LAM era participante y se comenta que en ese entonces no había buena relación entre ellas. Sin embargo, la periodista explicó que a raíz de un sorpresivo pedido que solía hacer Laurita a sus compañeros, a ella se le pegó la misma costumbre.

En Mañanisima, programa de Magazine donde Estefi es panelista, la conductora, Carmen Barbieri, empezó a repartir besos y abrazos con motivo de la estación primaveral. En medio de dicha ceremonia, la influencer reveló: "No saludo con beso porque me acostumbré en Combate. A Laurita Fernández no le gustaba que le den un beso porque le corrés el maquillaje", explicó.

Ante esa explicación, la conductora se negó a aceptar ese motivo y bromeó al respecto: "No me importa, yo necesito un abrazo. ¿Te molesta?", dijo Barbieri. Además de la mala onda con Laurita, Berardi también se lleva mal con Mica Viciconte, otra ex participante de Combate, debido a algunos conflictos que ocurrieron entre ambas en el programa que se transmitía en Canal 9.

Por su parte, Laurita es conductora de Bienvenidos a Bordo, por El Trece, programa en la que la solemos como se viraliza gracias a la puerta de los parecidos.