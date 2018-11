El Gran Pez encontró la diferencia por intermedio de Edson Rivera, a los 30 minutos de la segunda parte.

La revancha se disputará el domingo a la noche en el estadio Alfonso Lastras Ramírez de San Luis Potosí.

Desde que el histórico capitán del seleccionado argentino tomó la conducción técnica, Dorados cambió completamente su fisonomía y mejoró ostensiblemente su campaña. Con Maradona en el banco, los de Sinaloa jugaron 13 partidos: ganaron 9, empataron 2 y perdieron 2.

En el conjunto ganador atajó Gaspar Servio (ex Banfield) y también resultó titular el delantero Jorge Córdoba (ex Los Andes y Gimnasia La Plata), mientras que Luis Jerez Silva (ex Defensa y Justicia) y Facundo Juárez (ex Mitre de Santiago del Estero) conformaron el banco de los suplentes.

En Atlético San Luis se jugaron el marcador de punta Matías Catalán (ex San Lorenzo) y el delantero Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia La Plata).

En caso de consagrarse campeón este domingo, Dorados aguardará al ganador del Clausura para dirimir con ese conjunto el único ascenso a la división superior del fútbol mexicano, pero recién en junio venidero.

