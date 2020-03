El drama del neuquino que viaja postrado desde Italia y no sabe si será recibido en el hospital

“Lo que recuerdo del partido (hace casi dos semanas) es que fui a buscar un rebote y cuando salté, me movieron los pies y caí de cadera al piso, seco. Inmediatamente sentí un dolor tremendo y ahí me llevaron al hospital. Tengo quebrado el isquion (hueso que forma parte del esqueleto de la pelvis). El impacto fue tan fuerte que se explotó el hueso. No lo tengo más”, contó sobre su fractura, el basquetbolista sanmartinense.

Santiago, un joven sumamente inquieto, como él mismo se define, padeció el no poder moverse de su cama, recomendación que recibió de los médicos italianos, que a la vez no podían operarlo por el colapso sanitario: “Me inmovilizaron la pierna hace diez días. Estuve internado 24 horas y me dijeron que tenía que estar acostado hasta que me operen. Es algo muy fastidioso para un chico inquieto como yo”.

Quien fuera campeón con la selección neuquina del Argentino de Mayores en 2017, y dejó gran imagen y recuerdo en Centro Español, tuvo que llamar a su hermano de urgencia. “Vino mi hermano (que vive en Europa). Ni bien se enteró del golpazo, al otro día se tomó un avión y se vino a ayudarme. Yo no puedo moverme de la cama. Cualquier cosa que necesito, por suerte, él está”, explicó a LM Neuquén.

En medio del brote por el coronavirus, los días son críticos en los centros de salud en el país europeo y esta situación puso en jaque la operación que necesitaba Santi y le complicó la vida. “Es grave lo que se está viviendo en Italia. Se puede ver a la gente desorientada y desesperada. Los hospitales están centrados en la pandemia y colapsados. Los especialistas en cadera no me pudieron atender porque estaba en zona roja. Solo atienden a gente con coronavirus y a aquellas que tengan riesgo de muerte”, agregó vía teléfonica antes de emprender el regreso.

“Por suerte, a pesar de haber disminuido la cantidad de vuelos y necesitar un asiento especial (me recomendaron que viajara acostado), en estos momentos (salió ayer por la tarde) estoy saliendo a la Argentina para operarme en Buenos Aires”, detalló el ex jugador de Centro Español.

Los papás de Santy, Gabriela y Miguel, consiguieron un especialista en el Hospital italiano para que su hijo pueda ser operado y así volver a caminar. Organizaron los traslados y llevaron todo lo necesario para que la comisión médica de Aerolíneas Argentinas autorice el viaje.

Pero fue entonces que volvió a desatarse el drama. Es que cuando finalmente se subía al avión el Gobierno decretó la Emergencia Sanitaria Nacional y, con la obligación de aislar por 14 días a las personas que llegan de las zonas más castigadas por el coronavirus, entre las que está Italia, Santiago deberá sortear un nuevo obstáculo, y conseguir que las autoridades del Hospital Italiano lo reciban como estaba planeado.

El hermano cuenta detalles

Francisco, el hermano de Santi, reveló mayores detalles de la pesadilla que sufrió el Santi. “Mi hermano no podía moverse de la cama. Los hospitales de allá le daban prioridad al coronavirus y a las personas con riesgo de muerte. Al no poder estar sentado se tuvo que conseguir un vuelo en donde él pueda venir acostado. Costó pero conseguimos un avión sanitario para que pueda ser operado".

Y agregó: "Lo fueron a buscar en ambulancia hasta su casa, Lucho (mi otro hermano que está en Europa) lo ayudó y lo llevaron al Aeropuerto en Italia. Le tenían preparado un lugar especial en el avión donde se acostó junto a un enfermero. En la madrugada de viernes llega para ser operado. Lo espera una ambulancia en el Aeropuerto”.

