El dramón que sufrió Susana Giménez al volver a Punta del Este por culpa de su hija y su nieta

Obviamente que Susana Giménez es argentina, sin embargo, también podría decirse que es uruguaya ya que desde hace tiempo la diva de los teléfonos lleva su vida mitad en su exclusiva casa en Barrio Parque y mitad en La Mary, la hermosa mansión que tiene en Uruguay. Claro, los viajes son cortos, no más de una hora entre un punto y otro, y es sabido que la conductora no tiene ningún problema en pagar por su comodidad. Sin embargo, en ocasiones hay situaciones que no podemos manejar, y algo así parece haberle ocurrido en su vuelta.