La reacción del conductor fue categórica. “¿Vos me estás diciendo que debería ser K y militar solamente por contarle a mi viejo que salgo con pibes? La homosexualidad no es una enfermedad mental, pero ser kirchnerista sí”, disparó Diego Poggi.

Ese mensaje de Diego provocó que algunas personas que le habían expresado su pesar por lo que le tocó con vivir con su padre, ahora empezaran a criticarlo. Sin embargo, el periodista se mantuvo en sus críticas contra los kirchneristas que lo tacaban por Twitter tras la divulgación de la charla con su padre.

poggi.jpg

“Es increíble, pero los únicos mensajes de odio que recibí son de pibes kirchneristas que se identifican con el colectivo LGBT+. Ser p... no es una enfermedad mental, ser K sí”, enfatizó el conductor de Todo Noticias en un tuit que luego terminó borrando.

“Y para que se queden tranquiles, no soy macrista. Que no me banque al kirchnerismo no me hace macrista automáticamente. Macri fue uno de los peores presidentes que tuvimos, pero los K son chorros y psicópatas, y disfrutan que haya gente pobre”, sentenció Diego Poggi en el otro posteo que eliminó.

poggi 2.jpg

Luego de esos cruces, en una nota con el influencer Lucas Baini, el conductor de TN reconoció su exabrupto. “Solo recibí odio de esta gente y escribí eso. El fanatismo desmedido me hace pensar en distorsiones cognitivas”, indicó Poggi.

En medio de la polémica, Diego Poggi recibió una gran cantidad de respuestas brindándole cariño y apoyo por el repudiable mensaje de su papá. Jey Mammón, Pablo Gravellone, Carolina Píparo, José María Muscari, Marcela Pagano, La Barby, Connie Ansaldi, Alexis Puig, Mariano de la Canal, Lautaro Maislin, Mariana Genesio Peña, Florencia Etcheves y Chano Moreno Charpentier fueron algunos de sus compañeros, colegas y famosos que le mostrarn su apoyo en las redes sociales.