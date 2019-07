El duro día a día de la mujer que, tras ganar en ¿Quién quiere ser millonario?, volvió a cartonear

"La plata que gané es para terminar mi casa, que es muy precaria. Yo tengo que cumplir y venir a trabajar. Esa plata me va a ayudar a cambiar parte de mi vida, quizás abrir la pizzería con mi marido, pero hay que seguir trabajando", dijo en diálogo con Infobae.

"La parte de adelante es una casilla con un revestimiento. La idea es retirarla y hacer una construcción de material como se debe, como tenemos que vivir los seres humanos", comentó en otra nota que hizo en el programa Morfi.

Mamá de una pequeña de un año y medio llamada Selena, Emilse sigue al frente de su trabajo, más allá de las agresiones, los prejuicios y la discriminación que enfrenta a diario.

"La gente me agrede mucho, pero no contesto… A mi hermana una vez le rompieron el tabique. Otra vez, un señor se había enojado porque le molestaba el carrito. Me dijo que revolver la basura no era un trabajo. Le expliqué que sí lo es y que le hace bien al medioambiente. No me avergüenzo. Vergüenza es robar. Y por ahí otros no me pegan pero me discriminan. Creen que soy la que deja la basura desparramada. Es al revés", sentenció.

A la hora de hablar de su rutina, puntualizó: "Salgo de mi casa a eso de las tres de la tarde. Me tomo el colectivo hasta la estación de Moreno y ahí, el tren hasta Caballito. Viajo con mi mamá, que recorre unas cuadras por acá cerca y con mi hermana Tamara, que trabaja conmigo por un tema de seguridad. También vienen por la zona mis hermanos Walter y Lucas. A eso de las cinco llego al predio de la Cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste", dijo en relación a su rutina diaria.

"Allí firmo, me cambio, busco mi carrito, lo preparo con el bolsón y arranco. Hago el recorrido que va por Yerbal, Rojas, Cachimayo, a veces Rivadavia y vuelvo hasta el predio a las siete u ocho de la noche. Junto la cantidad mínima de 50 kilos que me pide la cooperativa. Los lunes, después del fin de semana, suele haber más material. Los miércoles y viernes, también. En el predio lo pesan, me entregan una boleta, doy mi presente, me cambio, me higienizo y llego a mi casa dos horas más tarde", agregó.

A fin de mes presenta las boletas y recibe "un incentivo de 13.000 pesos". "Si no voy, se me descuenta el día, a no ser que esté enferma. Saco un promedio de 2.000 pesos por mes en recolección. Hay compañeros que sacan más, pero porque salen tres veces en un día", precisó.

Ante la repercusión que tuvo la nota de Infobae, Emilse volvió a los estudios de Telefe para ser entrevistada en Morfi.

Embed "Vivo en una casilla." Nos visita Emilse Martínez, la joven cartonera que ganó 300 mil pesos en #MillonarioTelefe ¡No te pierdas esta emocionante historia de vida! @LeandroLeunis #Morfi pic.twitter.com/JeZr09RM6M — Telefe (@telefe) 24 de julio de 2019

