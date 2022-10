El duro problema de salud que enfrenta Emily Lucius

Emily Lucius es reconocida por su intensa actividad en las redes sociales. A la influencer le gusta ponerse en contacto con sus seguidores y así lo hizo en los últimos días, cuando abrió la cajita de preguntas de Instagram para que sus fans pudieran preguntarle todo lo que les interesara saber sobre su vida. Una de esas preguntas la llevó a hablar de un duro problema de salud que sufrió en el año 2016 y que, de no ser cuidadosa, podría traerle problemas también en la actualidad.

"Contanos algo que no sepamos de vos", le pidieron a la ex integrante de El Hotel de los Famosos. La hermana de Belu Lucius aprovechó la oportunidad para relatar un problema médico y concientizar sobre la importancia de no descuidar nunca la salud y de hacer los chequeos necesarios para prevenir problemas. Reveló que tuvo mucho miedo cuando, hace seis años, se le empezaron a dormir las piernas.