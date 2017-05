El emotivo mensaje de Del Potro a su abuelo

El tenista le dedicó unas emotivas palabras a Francisco, quien falleció esta semana motivo por el que el tandilense decidió darse de baja del ATP de Estoril y viajar a Argentina para acompañar a su familia.

”Gracias por ser el gran hombre de la familia y marcarnos el camino con tu humildad y espíritu de lucha. Gracias por enseñarme el valor del trabajo y el esfuerzo. Gracias por el apoyo que me diste junto al resto de la familia para que pudiera cumplir el sueño de ser tenista profesional. Gracias por haberme regalado una camiseta de Boca cuando era chiquito. Gracias por tus palabras de aliento antes de Río y por pedirme que no volviera sin la medalla. Gracias por retarme cuando te dije que la Davis era muy difícil y por contestarme enojado: "Si no vas a ganar y traérmela, no vayas". Gracias por esperarme para que pueda darte el último adiós, antes de dejarnos con los más lindos recuerdos de los momentos compartidos”, dice el mensaje.