El emotivo mensaje de Dolores Fonzi tras superar un cáncer

Luego, para cerrar el tema, hizo una reflexión: “Hay que vivir la vida y aceptar las cosas. Vas reflexionando y las cosas van cambiando, y claramente uno no es el que controla todo”.

Durísima

Por otro lado, Dolores habló sobre el Colectivo de Actrices y sobre la desvinculación de Florencia de la V. “Está más fuerte que nunca. Seguimos adelante con todas las acciones que tenemos pensadas para seguir visibilizando la desigualdad de derechos”, dijo Fonzi. Y resaltó que el movimiento no está “dividido”.

“No haría hincapié en ninguna división de nada porque eso tiende a generar cierta ruptura que no es real”, señaló. Por último, le apuntó a la conductora de Flor de Tarde, que se quejó con el Colectivo argumentando que no se había sentido apoyada cuando tuvo su inconveniente con Jorge Lanata: “Si respaldar es mandar un tuit, puede ser que algunas no hayan mandado un tuit. Pero eso no lo creo porque Twitter es una red nefasta de gente que cree que su opinión es bastante importante y no creo que el apoyo esté ahí. Si ella creyó que el apoyo estaba en mandar unos tuits, yo no lo creo así”, opinó.

