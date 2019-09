"El empate en casa fue como un baldazo de agua fría"

“Con el clima que había, lo que más queríamos era conseguir una victoria. Ellos nos sorprendieron por su manera de jugar, pero lo que tenemos que asumir es que no hicimos un buen partido”, expresó el 1, que contuvo un penal en el primer tiempo. “Hay que estar tranquilo porque recién es la segunda fecha, no nos tenemos que volver locos”, amplió.

Luego hubo otra pena máxima en su contra, en la que no pudo acertar contra Sergio Viturro, el delantero ingresado desde el banco de suplentes que en el final del juego le confesó: “Me vino a decir que me había visto cómo me tiré en el penal de la fecha pasada en Pico, así que me cambió el palo. Siempre todos están observando lo que hace el rival”.

La fecha 3 tendrá al Albinegro visitando a Estudiantes de San Luis el sábado a las 18.

“Uno también ve a los demás, pero en esas jugadas soy más de la intuición. En el penal del primer tiempo preferí esperarlo. En el segundo, me la jugué”, amplió el neuquino, que es sin dudas el dueño del arco del Albinegro para esta temporada.

Esa confianza que le expresaron al momento de renovarle el contrato es lo que en parte hace que se encuentre tan bien en lo personal. “Después de tres años siento otra espalda para estar en ese lugar, del cuerpo técnico, compañeros, dirigentes y de los hinchas también”, confesó el ex Maronese.

“Me hago cargo”

Y así como no ocultó sus sensaciones en la jugada que lo tuvo como héroe antes de finalizar el primer tiempo, tampoco se escondió al momento de hablar del tiro libre que terminó en el segundo gol.

“No la veo a la pelota. Entre la barrera y la gente que ponen ellos, no la veo. Por eso me enojo un poco con mis compañeros, pero obvio que me hago cargo porque fue a mi palo”, confesó con total franqueza desde la tranquilidad de su casa.

LEÉ MÁS

Sueño cumplido para Pablo Batalla: de la Champions a su amado Roca

El Topo Retamal: "Fue raro lo que me hizo central"

Fútbol femenino: Petrolero, firme y hubo sorpresas