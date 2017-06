Según el relato de un sobreviviente a su hermano, Damián Pinelli le gritó a los pasajeros que se quedó sin frenos en los momentos previos al trágico accidente en la Cuesta de los Terneros.

La falta de frenos se convirtió así en una nueva hipótesis del accidente a partir del testimonio de un sobreviviente quien le habría contado a su hermano que momentos previos al accidente el chofer Damián Pinelli habría gritado que se quedó sin frenos.

Claudio Sosa, hermano de David, profesor de danza y sobreviviente de la tragedia, aseguró en declaraciones televisivas que le contó que "el chofer gritó me quedé sin frenos, me quedé sin frenos". En la tragedia falleció su mamá que estaba acompañando a David, por lo que el sobreviviente no pudo decir mucho más a raíz del trauma que tenía por la situación.

"Mi mamá era jubilada, y se ponía feliz con los viajes, porque ella no había viajado nunca, siempre se ocupó de nosotros", relató Claudio.

Embed

Leé más:

Quiénes eran las chicas que murieron en el accidente en Mendoza

Testimonios de los sobrevivientes de la tragedia en Mendoza: "El chofer aceleró como si quisiera suicidarse"

Ascienden a 15 los muertos por el accidente de un colectivo