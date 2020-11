El experimentado delantero suspendido por doping que no tira la toalla

El delantero de Argentinos Junios, Santiago Silva , rompió el silencio después de de conocer la resolución judicial que dejó sin efecto la medida cautelar que había dejado en espera la sanción de dos años por doping , que entra en vigor en forma automática. El experimentado futbolista de 39 años aseguró que seguirá luchando para demostrar su inocencia y adelantó que este no es el final de su carrera deportiva.

El Tanque publicó un descargo en su cuenta de Instagram. "Ayer recibí la triste notificación sobre la decisión que tomó AFA, dictaminado mi suspensión y anulando mi posibilidad de seguir jugando. A pesar de que en su momento, cuando me fue requerido, presenté todos los análisis y certificados que comprobaban mi situación médica de ese momento (tratamiento para ser nuevamente padre)", explicó.

"Quienes me conocieron y compartieron conmigo mi extensa e intachable carrera saben de mi compromiso y superación día a día para con mi pasión, que es el fútbol. A pesar de este golpe, quiero hacerles llegar tranquilidad a quienes me quieren. Porque estoy más fuerte que nunca y decidido a seguir dedicado y comprometido con el fútbol para que esto aún no se termine", aseguró el atacante uruguayo.

En agosto pasado, la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 3, había aclarado que se observó en la causa "la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de la medida interina prevista en el artículo 4 de la ley 26.854".

De esa forma, Silva pudo jugar para Argentinos Juniors, dejando en stand by la sanción de dos años que se le había interpuesto por el control antidopaje positivo la Comisión Nacional Antidopaje por altos niveles de testosterona (una hormona sexual masculina que tiene efectos morfológicos, metabólicos y psíquicos) en un partido frente a Newell´s por la Copa de la Superliga, el 12 de abril de 2019, cuando jugaba para Gimnasia y Esgrima La Plata.

Tras las palabras de Silva en las redes sociales, fueron muchos los colegas futbolistas que le mostraron su apoyo y le desearon fuerzas para seguir dando pelea y sobre todo para que no seje el fútbol.