El Gatito Nimo dio otro paso de superación

“Una de las cosas más complicadas que veníamos teniendo era cómo sujetarme, porque al tener una lesión medular es muy difícil hacerlo. Antes, las piernas iban sujetas de diferentes formas y posiciones, pero siempre se movían. La tendencia del auto te corría, ya sea por fuerza G, transferencia de peso en curva o fuerza en el frenado por la aceleración que tienen estos autos. En cambio, ahora mis piernas van sujetas, no se mueven, van como encajadas y eso ayuda al equilibrio”, contó entusiasmado el Gatito.

“Al no tener movilidad –agregó– no significa que las piernas no tengan que estar bien puestas porque igual te vas corriendo. El apoyo de los pies es fundamental, por eso fuimos a buscar una pieza que, ante similar dificultad, tuviera una solución. Y la encontramos en el esquí adaptado porque también los esquiadores bajan a buena velocidad, tienen transferencia de peso, sienten la fuerza G, y hablando con Enrique adaptamos esta pieza”, contó.

“La experiencia fue muy positiva. Agradezco a Quique, que entiende las dificultades que teníamos, y también a la gente de Río Uruguay Seguros. Este avance para nosotros es muy grande y decidimos compartirlo para mostrar que podemos ir evolucionando. Mi desafío más grande es tratar de trascender a piloto. Para que la gente empiece a ver a Juan, a Nimo, al Gato, al piloto y empiece a confiar en uno desde ese lugar. Y no como el pibe que se está sacando las ganas después de haber insistido un tiempo en competir, sino demostrar que podemos ser competitivos y que de a poco lo podamos hacer los más profesional posible”.

Enrique Plantey. Deportista paralímpico

1. ¿Cómo surgió esta idea?

Surgió porque el Gatito estaba necesitando una adaptación para que no se le movieran las piernas en carrera. Seguramente al ver cómo llevó yo los pies atados en el monoesquí en la silla me consultó cómo lo había logrado. Y como yo tenía una de repuesto después de las olimpíadas, se lo di a él.

2. ¿Costó mucho hacer la adaptación de esta pieza?

Fue bastante de casualidad que haya servido para los dos. La parte que yo le regalé es una pieza que se hace de fibra de carbono o de vidrio personalizada, por eso es una pieza cara para el presupuesto que maneja un esquiador, pero como somos bastante parecidos físicamente, sobre todo de la parte de las piernas, le calzó perfecta.

3. ¿Cómo viviste la carrera del domingo en La Plata?

Juan hace mucho para poder estar en el TC, para llegar lo más adaptado posible. Y bueno, si nos podemos ayudar entre nosotros para llegar en las mejores condiciones, bienvenido sea. Yo soy de otro palo, vengo del esquí y haber estado con él el domingo pasado la verdad que fue muy lindo. Se lo agradezco mucho y espero acompañarlo en la próxima.