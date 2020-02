El héroe de Alianza: la increíble historia de Azaguate

¿Que pasó en el medio para el abrupto cambio de rumbo? Lo cuenta el propio Hernán. "Me habían recibido re bien en Bariloche, estaba para hacer fútbol pero la verdad que extrañanaba mucho a mi familia y decidí pegar la vuelta. El entrenador y mis compañeros de allá lo entendieron, por suerte", comenta el experimentado atacante de 28 años.

En ese regreso de la ciudad rionegrina se fue cocinando su arribo al Gallo. "El presidente de Alianza se enteró y contactó a mi representante, ahí me preguntó qué hacíamos y le dije que sí a mi agente. Gracias a Dios se dio todo rápido, pudo entrar el pase con lo justo y arreglé en lo económico", agrega y no deja de sorprender.

Lo único que quiere es estar cerca de Karen, su señora y de Francesa, su hija. Por ello, poco le importa viajar casi todos los días desde Centenario, su ciudad natal, a Cutral Co.

Ahora lo enfrenta...

Por esas cosas del destino, el próximo rival de Alianza por el Regional Amateur será Puerto Moreno, el equipo en el que estuvo a punto de jugar Azaguate.

"¿Cómo me van a recibir? Creo que normal, ellos entendieron que primero está la familia. Se portaron excelente conmigo, incluso cuando llegué. A pesar de que estuve cuatro días nada más allá, me trataron bárbaro", agradece el goleador. Eso sí, aclara que si le toca convertir "lo voy a gritar". "Al único que no se lo gritaría es a Centenario", explica este trotamundos que pasó por todos lados: Rivadavia de Lincoln, Once Tigres, Agropecuario (ascensos al Federal A y al Nacional), Sansinena, Independiente...

"Contento por debutar así, por ganar y por la alegría de la gente, todos me abrazaban", redondeó Azaguate, quien tuvo una adaptación récord en el Gallito tras su fugaz paso por Bariloche.

