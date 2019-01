El hombre al que le robaron todo podrá volver a Buenos Aires

El hombre partirá hoy desde el Aeropuerto Juan Domingo Perón.

La historia de Jonathan se dio a conocer hoy, a través de los medios regionales. “Llegué ayer a las 18.35 a Neuquén y me fui caminando cerca de la ruta, camino a un hostel detrás del hospital Bouquet Roldán, cuando un muchacho de camiseta blanca me tiro al piso y me sustrajo el celular, la documentación de la discapacidad y 35 mil pesos", relató en diálogo con LU5 y continuó diciendo: “Fui a las 22.30 a la Comisaria 17 a hacer la denuncia y que me quedé hasta las 5 de esta mañana, pero no encontraron nada. Estoy a unos 1.500 km de mi casa y no sé cómo volver. Venía con esa cantidad de plata porque sabía que el sur es caro", agregó.

"Sin el Certificado de discapacidad no puedo viajar. La denuncia no me sirve. Una opción es ir a Córdoba y tomarme un tren, que es más barato. Voy a buscar una changa para agilizar esta situación. No me quiero poner nervioso por la presión ocular. No conozco a nadie ni tengo recursos", señaló Stanje, como opción para regresar a su hogar.

