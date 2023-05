El inesperado gesto de Guillermina Valdés con Juanita Tinelli

Guillermina Valdés llamó la atención de los distintos medios dedicados al mundo del espectáculo durante los últimos meses. Luego de las polémicas declaraciones de Candelaria Tinelli en LAM especialmente. La hija mayor del conductor de Showmatch reveló que la actriz no le hacía bien a Marcelo Tinelli y se armó un conflicto entre ambas familias. Sin embargo, la rubia tuvo un gesto buena onda con Juanita Tinelli , la menor de las hijas del Cabezón.

"No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes... A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, es un tema de piel. Nunca nos caímos bien", fueron algunas de las declaraciones de Cande Tinelli que dispararon contra la actriz y su familia y que encendieron la polémica.