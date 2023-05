Cande Molfese y Gastón Soffritti revelaron por qué se fueron de su programa Guillermina Valdes y Brenda Gandini

Por otro lado, Molfese se explayó un poco más al respecto y contó: “Sí, obvio. Las dos son personas que tienen una agenda repleta de cosas, hijos, y tener la obligación diaria, de tener que venir a hacer un programa, es un compromiso inmenso. Era una posibilidad desde que empezamos a negociar para que sean parte del proyecto. Sabíamos que existía esto”.

Cande Molfese y Gastón Soffritti Gastón Soffritti y Cande Molfese contaron la verdad sobre la renuncia de Valdés y Gandini

El ex Patito Feo continuó y dijo: “Sabíamos que podía pasar. Después tiene que ver con el día a día del proyecto, que no lo sabés hasta que no lo hacés. Te das cuenta del tiempo que te lleva, del desgaste. No es sencillo hacer un programa todos los días, hablando de diferentes cosas...”.

“Y el formato te permite un poco eso, hacer cambios. No pasa nada. No es tan grave. Estamos encontrando un grupo nuevo y está buenísimo”, continuó Candela.

Por otro lado, Gastón explicó la idea del programa: “Es más que nada generacional. Hay algo en el tema del enfoque, adónde queremos ir como canal, que lo vamos descubriendo en el ejercicio. La gente que por ahí mira YouTube tiene edad más chica y eso tiene que ver también con el público al que apuntás o con las personas a las que ponés delante de cámara”.

Y para completar, su comprometida cerró: “Yo tampoco me siento tan alejada de ellas. A mí me encanaba que esté ellas porque tienen hijos, traían todo ese mundo y me parecía súper rico su aporte desde ese lado. Es algo que yo no tengo...”.