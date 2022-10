El inesperado paso que L-Gante quiere dar con Wanda Nara

videoplayback.mp4 Pilar Smith reveló datos sobre Wanda Nara y L-Gante

Pilar arrancó contundentemente diciendo: "Ellos están mucho tiempo juntos. L-Gante va bastante a la casa de Wanda. Me dijeron que ayer estuvo en el country de ella. Él va bastante seguido, se aparece como de sorpresa".

Tras sorprender a los que estaban en el piso del programa, continuó: “La información que a mí me llegó, que está recontra chequeada por dos fuentes cercanas a él, es que duermen juntos, que están como locos y que él está muerto por Wanda”.

Por lo que con esta información se confirmaría una especie de relación entre ambos. Sin embargo, no quedó solo ahí: “No hablemos de romance, ni de novios, pero sí de qué pasan cosas entre ellos. Duermen juntos y tienen un vínculo muy cercano. También me dicen que él quiere blanquear, pero ella no por Icardi”.

Recordemos que todavía se sigue hablando de la polémica separación de ambos, uno con su ex pareja, la influencer Tamara Báez, y la otra con su esposo, el futbolista Mauro Icardi.

Estefi Berardi, desde el piso, agregó un comentario: "Esperemos que no le rompa el corazón a L-Gante".