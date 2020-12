El llanto del Turco García al ser eliminado de MasterChef: "En este programa aprendí a vivir"

Luego del repechaje, los desafíos culinarios son cada vez más exigentes y el jurado no perdona errores. En ese sentido, el ex futbolista falló con un plato sin mayores dificultades y fue eliminado de la competencia.

Pachano, la ganadora de la prueba de beneficios, fue la encargada de formar tres parejas que debieron negociar cuatro ingredientes decisivos para cada uno de sus platos. El Turco García quedó emparejado con la propia Sofía, que tuvo un gesto de nobleza, optando por las complejas ranas en lugar del solomillo de cerdo, una elaboración más sencilla.

Como reconocimiento a Sofía por su gesto de buena compañera, el Turco García bautizó a su plato en honor a ella, “Sofía”. “Me dejó un penal sin arquero”, explicó el ex Racing, pero en vez de convertir, la tiró a la tribuna. Si bien obtuvo una buena cocción del solomillo, falló en la guarnición y la salsa. “La carne bien, la salsa para el olvido. No acompaña, nos quedamos con una semipreparación”, le dijo Donato De Santis, a la hora de la devolución.

Emotiva despedida del Turco García: "Hace 15 años estaba muerto" - MasterChef Argentina 2020

Entre los dos más complicados de la noche quedaron el Turco García y el Mono de Kapanga, dos de los participantes más queridos de MasterChef. “Un ícono del fútbol, un ícono de la música”, sintetizó De Santis sobre el duelo decisivo.

Cuando el chef italiano mencionó el nombre del Turco, la tristeza se adueñó de todo el estudio. “Ni me puse contento porque seguía en el programa”, reconoció el Mono. Fede Bal simbolizó clavarse un puñal, Sofía Pachano se agarró la cabeza, los llantos de Leticia Siciliani, de El Polaco y del resto de sus compañeros, sirvieron como muestra de cuánto se hizo querer el Turco en estos meses de competencia.

“Tengo tanto para decirte que no sé por dónde empezar”, dijo Santiago del Moro, conductor del programa antes de dedicarle unas emotivas palabras para el participante. “Sos uno de los más queridos de acá. Buen tipo, el más gracioso de todos. Nos encantó conocerte”, dijo.

“Aprendimos a conocerte y a admirar tu historia de superación. Lo que hiciste fue titánico, desde donde empezaste a donde llegaste. De todo corazón te deseo lo mejor”, agregó Germán Martitegui.

Mientras que Damián Betular expresó: “Fue muy lindo conocerte, sos el ícono de la diversión. Tenés una picardía que en la cocina se necesita y no todo el mundo la tiene”. Y, para finalizar, Donato deslizó, “se me va gran parte de la alegría al verte abandonar el certamen”.

Así se vivió la eliminación del Turco García en el detrás de cámara - MasterChef Argentina 2020

Finalmente, para despedirse para siempre de MasterChef, programa que le devolvió popularidad, entre lágrimas el turco García expresó: “Sé que cada vez se me hacía más difícil, me voy muy triste. He superado un montón de cosas en la vida. Hace quince años estaba muerto en vida, y ahora que me den la posibilidad Telefe y todos mis compañeros de estar acá... Gracias, no puedo hablar más”.

Más tranquilo en el backstage, García dejó una última frase de su paso por el programa. “MasterChef me dejó aprender a querer a la cocina. ¿Y sabés qué? Aprendí a vivir, y eso es lo más importante”.