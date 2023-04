El mensaje sin filtro que Jésica Cirio le mandó a su ex a semanas de la separación

Es que la conductora de La Peña de Morfi subió una foto de su hija Chloe, algo que parecía mas bien ser un tierno posteo. Sin embargo, la modelo le agregó un mensaje que muchos tomaron como una indirecta contra Martín Insaurralde: “La única que no me va a traicionar nunca”.

“Igual, viene antes de lo de Jey el rumor de separación con Martín. Lo que me dicen desde el entorno es que están atravesando una situación particular, que no es la mejor. Se puede hablar de crisis, pero no por eso se van a separar”, respondió Estefi Berardi.

“Lo que pasa es que, vos, en medio de rumores de crisis, donde vos no queres que se hable de que estás separada de Martín Insaurralde, ¿subís esto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el fin de este posteo? ¿Por qué los famosos tienen esa necesidad de dejar estos enigmáticos?”, replico Pampito con fastidio.

Jesica Cirio 2.jpg

“Me acaba de escribir una persona muy allegada con la pareja, que me confirmó que están viviendo en casas separadas, están en un ida y vuelta. El motivo habría sido porque ella encontró algo que no le gustó para nada”, sumó Facundo Ventura.

“Por eso lo de la traición”, comentó Pampito antes de agregar: “Lo que estás diciendo tiene conexión directa con el posteo de ella ‘sos la única que no me va a traicionar’”.

“Estoy preguntando qué fue lo que encontró, todavía no me respondieron. Pero debe haber sido algún mensaje, porque si encontraba algo peor...”, agregó Facundo Ventura, sin obtener ninguna respuesta.