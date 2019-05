El mensaje de Ulises Bueno a Rodrigo: "Me hacés mucha falta"

Hombre fuerte

Luego el cantante hace referencia a la nueva vida que está haciendo lejos de las sustancias: “Gracias a Dios me alejé de todo lo malo que me estaba matando poco a poco pero la vida de cara es muy difícil porque los golpes impactan más fuerte. Pero estoy más fuerte que nunca, pero tu ausencia es terrible. ¡Cómo me gustaría que me vieras! Estoy aprendiendo a ser papá, ahora hago deporte, no tomo más alcohol, estoy volviendo a ser feliz pero me faltas vos para estarlo al 100%. Pero bueno, quiero agradecerte todo lo que me enseñaste y todo lo que me diste. Te amo”, concluyó el cantante.

que el es mi santo al que le rezo siempre en la noche, siempre en secreto, que cuando enfrento a la multitud es mi amuleto .. #FelizCumple! pic.twitter.com/GmtqTBj1k8 — Ulises Bueno ♱ (@UlisesBuenoSOY) 24 de mayo de 2019

Otra de las personas que también le dedicó un estremecedor mensaje fue nada menos que su hijo Ramiro. A través de su cuenta de Instagram compartió un par de fotos donde se lo ve de pequeño con el ídolo musical y otra en la que muestra un enorme tatuaje en su brazo con un “potro”.

“¡Feliz cumple papucho! Otro año más que cumplís y otro que sufro de tu ausencia. Lamento mucho sólo haber compartido pocos de tus cumpleaños, pero te juro que desde acá abajo yo los festejo con una sonrisa, porque sos mi ídolo, mi referente y mi vida”, manifestó Ramiro.