El motivo por el que Gladys Florimonte se sacó en pleno móvil en vivo

Gladys Florimonte se sacó con Gran Hermano

La actriz arrancó furiosa y disparó: “Este me pregunta por Gran Hermano. ¡Me hincha las pelotas Gran Hermano! ¡No sé qué mierda le ven! Me molesta. Yo no lo miro. Solo conozco a Alfa porque todos hablan de él. Pero ¡tanto quilombo porque uno va a culear con el otro! ¡Qué me importa la vida de estos!”.

“A mí dame otra cosa. Por eso estamos como estamos. Por eso el país está como está. Tenés a los artistas de panelistas...”, continuó su arremetida frente al reality que viene robándose el rating argentino.

Pero la actriz también contó porque es que no le interesa y mucho menos le gusta Gran Hermano: “Gran Hermano puede estar, pero no puede ser lo único... La gente lo ve porque no hay otra cosa. No hay ficciones”.

Además, por último, la actriz de múltiples ficciones de gran importancia en el país concluyó cuando Carmen le habló sobre que Gran Hermano Famosos no funcionó: “Es que la gente quiere ver a los artistas actuar”.