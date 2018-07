El Mundial de las sorpresas

La Roja se despidió al caer en la tanda de penales por 4-3, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran con un empate 1-1. Koke Resurrección y Iago Aspas fallaron sus lanzamientos en la tanda decisiva, mientras que los rusos anotaron los cuatro que patearon, lo que terminó condenando al campeón mundial de 2010.

Luego de ganar en Sudáfrica hace 8 años, España fue en decadencia. En Brasil 2014 no superó la primera ronda y ayer fue derrotado por una selección de menor jerarquía. Más allá de que los europeos hicieron los méritos para la clasificación, lo concreto es que no lo plasmaron en la valla contraria. El axioma del fútbol.

En la jornada anterior, Francia había eliminado a Argentina, vigente subcampeón, por 4 a 3, y Uruguay a Portugal –potenciada por la presencia de Cristiano Ronaldo– tras vencerlo por 2 a 1.

En la fase anterior, Alemania, el actual campeón, que llegó como máximo candidato, no logró superar la primera fase por primera vez en la historia de los mundiales. Con un apartado especial para las potencias futbolísticas que ni siquiera arribaron a Rusia, como Italia y Holanda.

Pero con los seleccionados también se van las grandes figuras del fútbol actual. Y así como Gianluigi Buffon y Arjen Robben no alcanzaron lo que hubiese sido su último Mundial, las instancias definitorias del campeonato más importante del planeta no tendrán a Lionel Messi ni a Ronaldo.

Pero tampoco a uno de los escultores del fútbol, como Andrés Iniesta, quien anunció su retiro de la selección española, ni a un caudillo como Sergio Ramos, que dijo que no se baja de la Roja.

Desde el sorpresivo triunfo de México sobre Alemania en la presentación del campeón en el certamen, ahora ya no quedan dudas: es el Mundial de lo impredecible.

Los peces gordos del fútbol mundial dejaron expuestas sus debilidades futbolísticas –en muchos casos acompañadas por contextos que transcienden lo deportivo– y los equipos con menos millones en la sumatoria de sus jugadores supieron ganar batallas, reconociendo sus flaquezas y sobre todo dejándolo todo.

Pero Rusia todavía tiene mucho margen para continuar sorprendiendo y muchas figuras por disfrutar, algunas por despertarse y otras tantas para mostrarse al mundo entero. En Rusia, la redonda no se casa con nadie.

4 Los mundiales disputados por el defensor del Real Madrid.

Messi, Ronaldo e Iniesta, las figuras del fútbol mundia que se despidieron del Rusia en los octavos de final

Iniesta: “A veces los finales no son como uno espera o sueña”

Andrés Iniesta se despidió del Mundial (otra estrella eliminada, como Messi y Ronaldo) y de la selección española de la peor manera posible: en octavos y como suplente.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 confirmó que no vestirá más de rojo: “Es una realidad que es mi último partido con la selección, a nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno espera o sueña. Seguramente sea el día más triste de mi carrera”, indicó el ex jugador del Barça.

”Las críticas o no críticas son lo de menos, estamos jodidos porque no hemos sabido dar un paso más, estar a la altura de las circunstancias”, redondeó.