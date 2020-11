El nuevo "chongo" de Susana: estuvo preso por llamar a romper la cuarentena

En abril de este año, su nombre sonó en los medios porque fue detenido luego de viralizar un video en el que llama a romper la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

De barba cuidada, camisa blanca con algunos botones sueltos y una sonrisa, Arrarte Artigalas se apostó en medio del Boulevard Marítimo y la avenida Colón, en Mar del Plata, sacó su celular y comenzó a filmarse. “Se terminó. Ya está. A salir a la calle”, dijo en esa oportunidad.

Un día después, fue detenido. Tras negarse a declarar, su abogado defensor logró su excarcelación. Más tarde viajó a Uruguay, en donde el viernes pasado compartió una noche con Susana Giménez, con quien bailó y pasó una noche entretenida.

“En el video se los ve a todos felices. No se los ve con barbijos porque en Punta del Este no está reglamentado, en reuniones de este estilo no es obligatorio. Si en los lugares públicos”, aclaró Ambrosino, quien luego comentó: "El amor vaya uno a saber donde queda, acá estamos hablando de chongaje".