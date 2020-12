El nuevo Cipo debuta en San Juan por la reválida

El camino no será sencillo, mucho menos corto. El primer paso para volver a creer será imponerse en el grupo de siete integrantes a una sola rueda que continuará en los primeros días de enero. Cualquier otra combinación los licenciará a todos hasta marzo.

Para eso, la dirigencia decidió no seguir junto a Sergio Priseajniuc y en su lugar contratar a otro santafesino con pasado en Newell’s Old Boys: Gustavo Raggio . Algo así como comenzar prácticamente de cero porque aunque el sueño está, el objetivo fue sentar las bases para lo que será la próxima campaña.

De la vieja guardia no quedó casi nadie. Solo se renovó con el arquero Facundo Crespo (arrancará en el banco), Manuel Berra (lesionado no viajó), Diego Aguirre (va al banco) y Enzo Romero (no integró la delegación). Damián Jara y Matías Carrera son los únicos dos que se repiten en la formación respecto del partido con Sol de Mayo.

Al mercado de pases albinegro le falta un 9

Primera parada

Sportivo Desamparados es el rival señalado para las 17:30, sin público en las tribunas por disposiciones sanitarias. Así será todo el desarrollo del certamen, que debe concluir el 31 de enero, sin excepción. Pero club albinegro transmitirá el partido a través de su cuenta de Facebook.

Raggio probó y sumó prácticas y amistosos (dos ante Independiente de Neuquén). Así, llegó a la elección de los 11 titulares. Una guía para el hincha que de corrido solo recordará a Nicolás Caprio en el arco, Lucas Mellado y Ezequiel Ávila en la mitad de campo. Los dos últimos declarados prescindibles en un pasado no tan lejano, que regresan como agentes libres para vivir una nueva etapa en el club albinegro.

Expectativas como siempre renovadas y la ilusión que se repite como ante cada inicio, más allá de que el distanciamiento social le ha quitado fervor a la previa de un reducido que pone en juego nada menos que dos ascensos directos y una promo ante el clasificado de la B Metropolitana por un cupo extra en la Primera Nacional.

Club-Cipolletti-Albinegro.jpg

¿Por qué juega el Albinegro en la definición?

Cipolletti persigue el sueño del ascenso por el camino más largo de todos debido a su campaña en fase regular hasta el momento de la interrupción por la pandemia en marzo.

Los ocho mejores hasta el parate irán por el cuadro de arriba (una chance más de ascenso), mientras que los del fondo lo harán por la reválida.

Allí en la sur está el equipo que ahora dirige Gustavo Raggio. En total son siete (habrá una fecha libre para todos), seis partidos porque se juega a una sola rueda.

El que más puntos suma avanza, los otros salen de vacaciones hasta la próxima temporada. Solo hay revancha para los del grupo campeonato. En la reválida, es para el primero o no hay nada.

El equipo albinegro se prepara para la segunda parte de la temporada, en la que tendrá que dar un salto de calidad para poder pelear la clasificación. Antonio Spagnuolo

Si avanza, esperará por el armado de los cruces de eliminación directa a un solo partido contra los siete que no llegaron al título en la fase campeonato y por esa misma vía avanzar hasta el objetivo de máxima.

La fecha tope para que todo se defina será el 31 de enero, por esa razón es que habrá varios partidos entre semana y no habrá receso en las fiestas de fin de año. Se programarán partidos oficiales para el domingo 27 de diciembre y el 3 de enero.

El único partido que quedará pendiente para el primer fin de semana de febrero será la promo contra el rival proveniente de la B Metropolitana, también el premio de poder llegar a la segunda división en el 2021.

El partido de Cipo podrá verse en directo

A través de la página oficial de Facebook del Club Cipolletti, hoy podrán seguirse todas las acciones del partido entre Desamparados y el Albinegro desde San Juan por el arranque de la reválida.

Ante la imposibilidad de permitir el ingreso de espectadores a los estadios, la mayoría de las instituciones brindarán este servicio para sus hinchas.

Los sanjuaninos cerraron un acuerdo con el Canal 8 de su provincia, señal online por la cual también podrán seguirse las alternativas.

Cipolletti, además, también tiene todo listo para poder transmitir como local, desde el predio 15 de Octubre, todos sus compromisos.

Entrenamiento Cipolletti Pretemporada Anahí Cárdena

Al respecto, ya hubo un ensayo en cuanto a puesta de cámaras y señal en el primer amistoso ante Independiente de Neuquén que dejó muy conforme a la dirigencia.

Los hinchas deberán acostumbrarse a esta nueva modalidad que es un paso también para la categoría y servirá a los cuerpos técnicos para tener mayor y mejor información de sus rivales en esta gran definición por los ascensos.