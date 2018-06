El primero afirmó que se encontró con la joven entre cinco y seis veces para tener relaciones sexuales y que la vio a la madrugada del 29 de diciembre entrando a su casa, tras el homicidio de Pastorizzo. "La vi rara, con una sonrisa", señaló y agregó: "Tenía un buzo en la mano. Estaba vestida con short y musculosa blanca”.

Pese a que en la previa sus abogados habían dicho que Nahir no iría más a las audiencias, este lunes estuvo en la sala y escuchó el relato de sus ex parejas.

Para la defensa estos testimonios con cruciales para su estrategia que apunta a demostrar que la relación de la chica con el joven de 20 años al que asesinó de dos disparos en plena calle también era ocasional. De este modo, podría quedar descartada uno de los agravantes de su imputación: la acusación de homicidio doblemente calificado por relación de pareja.

Cuando le pidieron que la describiera. Osorio sostuvo que Nahir "era una chica muy tranquila que no le hacía mal a nadie". Y luego aseguró que se veían "sólo para tener sexo". “Si le gustabas podías tener relaciones sexuales con ella, no había problema”, dijo el ex amante de la imputada y comentó que la conoció cuando jugaba al hockey en el club Sudamérica de Gualeguaychú.

Después de su testimonio, dos amigos del joven, Valentín Silveira y Esteban Ghiglia, confirmaron su declaración: que Joaquín "se veía" con Nahir.

Rafael de Stefano, por su parte, declaró que tuvo una relación con Galarza desde fines de septiembre hasta diciembre del año pasado, periodo en el que ella se relacionaba con Pastorizzo. No obstante, el joven aseguró que desconocía el vínculo entre ala acusada y la víctima.

Precisó que se encontraban en el parque, que tuvieron sexo solo una vez y que Nahir se lo presentó a su mamá "como un amigo". Contó también que la vio angustiada en la disco Bikini (donde discutió con Pastorizzo) pero que no vio ninguna pelea ni la vio golpeada.

Añadió que vio un posteo de Galarza en las redes sociales en el que la joven escribió "5 años juntos" al lado de una imagen en la que se mostraba con Pastorizzo.

Rafael reveló que en una ocasión, Nahir le dijo que no sabía si seguir con él y mantener una relación paralela.

Al escuchar las palabras de De Stefano, Galarza rompió en llanto.

0001nahir-galarza.jpg Segunda semana de audiencias en el juicio a Nahir Galarza por homicidio de Fernando Pastorizzo. Los testigos Rafael Distefano y Joaquín Osorio. (José Almeida)

