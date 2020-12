El padre del joven que mató al volante será liberado

La Justicia concluyó que Papadopulos no tuvo participación en el hecho y tampoco puede ser acusado de encubrimiento . Dado que el Código Penal prevé que un padre puede ayudar a que un hijo evada a la Justicia sin que eso sea un delito, por lo tanto, no hay mayor razón para que Papadopulos padre permanezca preso.

Hace dos días, el padre del conductor negó saber cuál es el paradero de su hijo. “No sé dónde está porque después de ese primer llamado no tuve más contacto con él. No sé nada más. El ni siquiera vivía conmigo“, sostuvo.

A-Ricardo-Emanuel-Papadopulos-mató-Flores.jpg

Ante la jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional Nº 62, el 21 de diciembre declaró: “Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve”.

El joven de 21 años tiene una situación complicada. Más allá de la fuga, no tenía carnet de conducir. En la información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): según sus registros el joven fue reprobado cuando intentó obtenerla por primera vez en la sede Roca de la Dirección General de Licencias, en octubre de 2017, cuando tenía 18 años.

“En el examen psicológico se encuentran indicios contrarios para la aptitud para manejar, por lo que no se le otorga la licencia hasta presentar un estudio psicodiagnóstico para profundizar su situación”, precisó un informe elaborado por la ANSV, que además detalló que casualmente fue atendido por la misma psicóloga que inhabilitó a su padre en marzo 2020.