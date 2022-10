El papá de Nacho de Gran Hermano habló del "romance" con Thiago

Juliana y Maxi no pueden contener las ganas de tener intimidad y buscan puntos ciegos en la casa para hacerlo sin que sus familias los vean por televisión. Coti y el Conejo fluctúan entre besos y peleas. Nacho y Thiago no terminan de decidirse , ya sea por pudor o porque no pueden reconocer la química que sus fans ven a través de la pantalla.

El papá de Nacho habló del supuesto romance de su hijo con Thiago.mp4 El papá de Nacho cree que su hijo no está enamorado de Thiago.

Según dijo Rodolfo Castañares en LAM lo que sucede es que"Nacho se ha criado en dos mundos, en Buenos Aires y en Sitges, Barcelona, un pueblo mayoritariamente gay, con una diversidad muy grande”. Y considera que eso le ha brindado a su hijo “una libertad de cabeza muy grande".

Sin embargo, hasta sus compañeros dentro de la casa notaron las caricias, los abrazos, las miradas cómplices y hasta los momentos de celos o decepción, como cuando Thiago no invitó a Nacho a la noche de cine y se llevó con él a Coti y al Conejo. “Yo pensé que me iba a elegir, posta”, le dijo con tristeza a Juan.

Rodolfo entiende lo que siente su hijo por Thiago es empatía: "estoy seguro que lo ha visto débil por su situación y se le acerca". Con respecto a las caricias y la cercanía entre Nacho y Thiago, dijo que “esas caricias creo que forman parte de la edición del juego y creo que a veces se quiere ver donde no hay”

Nacho y Thiago cariñosos.jpg Rodolfo Castañares considera que las caricias que se ven entre su hijo y Thiago son una manipulación de la edición y no un incipiente romance.

Ángel de Brito le preguntó al papá de Nacho si su hijo está enamorado de Thiago. "No", fue la categórica respuesta de Rodolfo. Pero en una entrevista anterior expresó: "Yo creo que lo que hay es la mejor definición de un amor incondicional. A veces el amor incondicional se confunde y es raro ver a dos hombres que se acarician, por ejemplo. Entonces, entran las etiquetas: 'Nacho es gay' o 'Nacho está enamorado de Thiago'. Y no”.

Rodolfo cree que “si mañana le preguntás a Nacho qué siente por Thiago te dice 'lo quiero'...". Aunque también relató que su hijo le dijo: "Si yo hago algo dentro de la casa o si me ves con alguien dentro, es porque me he enamorado. No voy a hacer nada por conseguir algo para generar contenido", reveló Rodolfo. Eso es algo que se verá con el correr de los días, siempre y cuando Nacho supera la nominación de esta noche que lo tiene en la cuerda floja.