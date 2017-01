Embed

Un hombre protagonizó un insólito intento de robo en San Martín de los Andes cuando quiso llevarse una bicicleta que estaba asegurada con un candado, a la vista de todos las empleadas de un comercio.

El hecho se produjo ayer a las 7.40 de la mañana en las puertas de la panadería Unser Traum, ubicada sobre la calle General Roca de esa localidad cordillerana.

En las imágenes aportadas por la cámara de seguridad del negocio puede verse como el ladrón divisa una bicicleta que estaba apoyada sobre un árbol. Sin disimular, da vueltas por la vereda varias veces y hasta se asoma por la vidriera para comprobar si estaba siendo visto por las empleadas del negocio. Tras varios ires y venires, finalmente el hombre se lanza sobre el rodado, pero al subirse, se lleva una sorpresa inesperada: tenía puesto un candado entre las ruedas.

"Siempre dejo mi bicicleta atada con una cadena gruesa, entre la rueda y el cuadro. Ese día estaba pesando unas cosas cuando escucho la cadena de mi bici y ahí veo a una persona que intenta subirse para andar. Salí corriendo y le empecé a gritar al tipo y a insultarlo", comentó a LM Neuquén Natalín Gómez, la dueña del rodado.

Frustrado por el inesperado suceso, el hombre volvió con la bicicleta , la dejó en el mismo lugar del que la había sacado y huyó caminando.

La historia no terminó allí sino que, minutos más tarde el ladrón regresó al local con intenciones de "aclarar lo sucedido". "Cuando termino de llamar a la Policía, aparece de nuevo y desde la puerta me gritaba: 'Perdón, flaca, perdón". Me puse muy nerviosa de verlo de nuevo y ahí llegó un patrullero", agregó.

Natalin denunció a la Policía lo ocurrido, mientras el joven de unos 30 años se alejaba caminando. Según relató, los efectivos policiales de la Comisaría 23 le tomaron la denuncia, pero no detuvieron al delincuente.

"Se fueron apurados y volvieron a tomarme los datos, cuando les preguntaban si lo habían agarrado, no me contestaban. Ayer un compañero me dijo que se lo cruzó caminando tranquilo por la plaza", expresó indignada la joven.

Testigos indicaron que minutos antes del robo, habían visto al ladrón tirado en el cantero de un pub cercano.