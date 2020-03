El peronismo expulsará a Miguel Pichetto del partido

Para Soria, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri es "uno de los ideólogos de la intervención del partido" en 2018, cuando un fallo de la jueza federal María Servini de Cubría en abril de ese año desplazó a la conducción y puso al frente al gastronómico Luis Barrionuevo.

Al término del Congreso, que duró unas dos horas, el presidente del PJ Nacional José Luis Gioja explicó que será el PJ de Río Negro el que expulse a Pichetto porque el ex senador "no es congresal nacional" y opinó que el dirigente "no se siente cerca del peronismo".

Gabriela Pepe on Twitter Anuncia Martín Soria que se inició un proceso de expulsión de Miguel Ángel Pichetto del PJ de Río Negro. #CongresoPJ pic.twitter.com/QQF6heHmIw — Gabriela Pepe (@gabyspepe) March 5, 2020

El Partido Justicialista (PJ) nacional comenzó este jueves al mediodía su congreso partidario para avanzar en el proceso de renovación de autoridades, con un elogio de parte de la dirigencia a la unidad, como la que expresó el presidente actual, José Luis Gioja, quien aseveró que "la lista única es lo mejor que nos puede pasar".

Desde el mediodía, en el microestadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito, ministros y funcionarios nacionales y provinciales, dirigentes políticos y gremiales se encontraban reunidos para iniciar el proceso de renovación de autoridades, en un clima unánime para la conformación de una lista de unidad.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, destacó la "participación y la unidad en el congreso del Partido Justicalista" a través de Twitter, mientras que Gioja -en declaraciones a la prensa- sostuvo que "la pelea es trabajar por la unidad y la lista única es lo mejor que nos puede pasar".

Wado de Pedro on Twitter Quiero destacar la participación y la unidad en el Congreso del PJ. Es indispensable fortalecer el partido como una herramienta transformadora y necesaria para acompañar al gobierno y sacar al país adelante. #PJUnido #EsConTodxs — Wado de Pedro (@wadodecorrido) March 5, 2020

En esa línea, expresó su satisfacción por "que hayan vuelto los congresales de Córdoba y La Rioja, quienes van a estar después de mucho tiempo para trabajar y soñar con un peronismo que sea unido porque la unidad significa triunfo en Argentina".

El dato político de la jornada es la presencia de los congresales del PJ de Córdoba y de Salta, cuyos líderes son el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el ex mandatario salteño Juan Manuel Urtubey, cuyos representantes regresan a un congreso del partido después de muchos años.

Del encuentro participan el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, además de los ministros De Pedro, Agustín Rossi (Defensa) y Luis Basterra (Agricultura); los gobernadores Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), además de la vicegobernadora de Buenos Aires Verónica Magario.

También se encuentran presentes los intendentes Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza) y Julio Zamora (Tigre); y dirigentes sindicales como Hugo Moyano, Antonio Caló, Héctor Daer y Víctor Santa María.

Por su parte, uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer sostuvo que los esfuerzos "están puestos en tener una lista de unidad" y agregó: "Queremos un peronismo con debate y dinámicas pero en unidad".

El acto se inició con un video con imágenes del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, proyectado en una pantalla gigante, mientras los asistentes cantaban la marcha peronista..

