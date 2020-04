Hasta ahi parecía una descarga, pero en el final la maestra se digirió a las "mamis" y dijo: “Si vos querés que yo te mande otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos”. Esto generó un fuerte rechazo de las familias que mandaron una cadena de mails a las autoridades del colegio exponiendo la situación y ella tuvo que salir a pedir disculpas.

“Así soy yo. Soy Daniella Catelli, docente. Me gusta más decir ‘maestra’. Siento que nací para esto”, escribió a modo de descargo en su muro de Facebook, y añadió: "A lo largo de mi trayectoria, he recibido millones de besos y abrazos, de ‘seño te quiero’, de gracias, de ‘te voy a extrañar’, de cumples sorpresas, regalos y llamados de alumnos a los que les entregué sus medallas cuando egresaron del secundario”.

Entonces, habló de su intimidad, contó que es madre de cuatro chicos y que vive sola con ellos, y después reveló: "También, soy actriz. Otra de las cosas que amo hacer y no cambiaría por nada". Según explicó en su texto, su intención había sido hacer reír para, "aunque sea por un ratito, no pensar en la triste realidad que nos atraviesa".

“Hace unos días subí un video que tuvo muchos me gusta, muchos compartidos y hermosos comentarios”, repasó haciendo referencia al supuesto mensaje dirigido a las madres. “El mismo video ofendió y enojó a otros. Por tal motivo, decidí eliminarlo”, aclaró antes de afirmar: "El humor es eso: parodiar algún hecho real. Pedí perdón y vuelvo a hacerlo porque a mí me gusta hacer reír y no enojar. Pero sepan que así soy yo. Mujer que se ríe de sí misma y que gracias al arte, al humor y a la risa puedo decir ¡ESTOY VIVA!".

