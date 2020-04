La representante de la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires reveló que participó de una reunión por videoconferencia con el ex canciller Jorge Faurie en la que llegaron a la conclusión que “el default, no pagar la deuda externa, salirse del Mercosur y alinearse con el Grupo de Puebla, y fundir la Argentina” es parte de “un plan estratégico” del Gobierno.

“El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, cerrar las fronteras y que todos los comercios e industrias se fundan. Una vez que las funden, ellos las empiezan a estatizar. Compran las empresas a precio muy barato y si no te las pueden comprar te la sacan”, postuló Becca Varela.

"Van a venir por el sector agropecuario, que es lo poco que va a quedar en pie y la gente se va a empobrecer. De lo único que van a poder vivir es de la asistencia del Estado”, advirtió, antes de señalar: "Pero no importa, porque los pobres que ya son pobres, se resignan. Tendrán un poquito menos y la escusa será siempre el coronavirus. El que era clase media, clase media baja, que tenía una empresita, monotributista, lo que sea, va a pasar a depender de la asignación hasta tanto se reconstruya, que eso va a ser una agonía eterna".

"A ellos nos les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y solo terminar en bloque negociando y depender de Cuba y Venezuela. Nosotros ya vimos Cuba, lo que significaba vivir en ese contexto: los únicos ricos son los del gobierno, asociados con empresarios que transan con la corrupción. Ese es el modelo al que vamos lamentablemente", disparó la legisladora que en la década del 90 fue parte del programa de juegos juvenil de Cris Morena, Jugate conmigo.

Embed

Acto seguido, se refirió a una charla que mantuvo con los ministros de la provincia de Buenos Aires. "Es increíble ver la ideologización que tienen en el discurso", exclamo horrorizada, antes de manifestar: "Cada vez que te hablan de salud te vuelven a repetir de los pobres, de los ricos que viajaron, que trajeron el virus, que el capitalismo no supo responder al sistema, que el sistema neoliberal...Aunque no estemos hablando de economía, ellos están planteándote la ideología".

"Eso no tiene nada bueno para nuestro país. O nos levantamos rápido y nos levantamos o estos nos llevan puestos y terminamos enserio, bajo la excusa del coronavirus, como Venezuela. No es joda lo que está pasando", sentenció.

"La oposición no tiene espalda porque no la dejan actuar y además estamos en una situación de descreimiento porque acabamos de irnos del gobierno sin votos", comentó en relación a la fuerza política a la que pertenece.

"El plan de los presos liberados, son futuras patrullas que amenazan jueces y que los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando, te van tomando tu capital y te van amenazando", sostuvo.

felicitas beccar varela (1).jpg

"No es joda, acuerdensé como Cuba tenia militariazados a todos los jóvenes, recuerden en otras épocas donde se largaban a los presos para sumarlos al ejército. Es muy complicado, enserio. No es para angustiarse, es para empezar a manifestarlo y hacer algo. No creer en todo lo que están dienciendo, es muy complicado. Vienen por todo", concluyó.

LEÉ MÁS

Macri criticó al Gobierno por su accionar ante el covid-19

Por el COVID-19, ya son 12 los presos con domiciliaria

Fernández: "No hay conflicto con los gobernadores"