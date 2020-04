Alberto Fernández y las salidas recreactivas: "Se me pasó consultar a los gobernadores pero no hay conflicto"

El presidente Alberto Fernández reconoció este lunes que la flexibilización de la cuarentena generó un “punto de tensión” con algunos gobernadores que informaron no permitirían las salidas diarias que habilitó el gobierno nacional frente a la pandemia del coronavirus. En ese sentido, el jefe de Estado admitió que debería haber aclarado en su mensaje grabado del sábado pasado que el permiso iba a ser reglamentado por los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta . "Se me pasó", reconoció.No obstante, remarcó que "no hubo conflicto".