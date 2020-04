La radio se quedó sin pilas y nunca se enteraron de la pandemia

Mercadería01.jpg

Las personas que trabajan en la estancia “La Josefina”, a unos 130 kilómetros de la localidad de Tres Lagos, se quedaron sin pilas en la radio y desconocían completamente los sucesos. Recién se enteraron cuando se acercó personal policial de la División de Operaciones Rurales (DOR).

El intendente de El Calafate, Javier Belloni, había establecido cerrar el portal de ingreso a la ciudad, como ocurre en muchas localidades del país. Es por eso que previó la situación de las personas que están en la situación rural y decidió enviar mercadería y objetos indispensables para los lugares más fríos, en donde el gas y el combustible es una necesidad básica.

Al empezar a repartir los productos se fueron dando cuenta que la información nunca llegó. Las pilas se agotaron, la radio no funcionó y el coronavirus nunca existió. La Pandemia, para ellos, no era una realidad hasta que un oficial le tocó la puerta. Esta historia, según desarrolló Caro a La Opinión Austral, no es la única.

Según contaron desde la Policía, en algunas estancias no estaban ni enterados del coronavirus, de su gravedad y de las medidas que se habían tomado al respecto. Días atrás, personas de una zona rural cercana a la villa turística de El Calafate salieron de la estancia y buscaron ingresar a la ciudad, desconociendo el cierre total del acceso.

La Policía local explicó: "Las personas lo tomaron con sorpresa, pero tranquilos. Ninguno se alarmó. Quienes viven y trabajan en el campo ven todo desde muy lejos y dado que pasan mucho tiempo en soledad, no están preocupadas por el virus. La preocupación de ellos pasa por sus caballos, los animales que cuidan, sus perros. Y, obviamente, las pilas, para que no les pase lo de la estancia La Josefina y poder continuar escuchando la radio”.

“Nos tocó llegar a establecimientos y la gente desconocía de todo, estaban sin comunicación. Lo vemos extremo, pero es la realidad, pasa en el campo”, concluyó Caro, y expuso la realidad de que -para algunos- el aislamiento preventivo y obligatorio recién comenzó.

