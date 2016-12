Inglaterra.- Los festejos navideños tuvieron su lado oscuro y doloroso a partir de la pérdida de algunas personalidades de la cultura, no sólo de nuestro país. Al caer la tarde de ayer el mundo quedó en shock por la inesperada partida física de George Michael, quien tras 40 años de carrera estaba preparando su séptimo álbum.

Según informó su agente de prensa, el cantante de 53 años “falleció en paz” en su casa de Oxfordshire. “La familia pide que su privacidad sea respetada en este momento difícil y emotivo. No habrá más comentarios en este punto”, declaró el manager.

De acuerdo con una publicación de BBC Mundo, “la policía indicó que no se registraron circunstancias sospechosas en torno a su fallecimiento”.

Georgios Kyriacos Panayiotou vendió más de cien millones de discos a lo largo de su carrera durante cuatro décadas. Gozó de inmensa popularidad en las primeras etapas de su carrera como ídolo de las adolescentes, con éxitos tales como “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Young Guns (Go For It)” y “Freedom”.

Se hizo conocido como miembro del dúo pop Wham!, célebre por hits como “Club Tropicana” y “Last Christmas”. En 1987 Michael se lanzó como solista y publicó Faith, su primera placa de autor con la que consiguió cuatro discos de platino. Su primer sencillo “I want your sex” y su videoclip fueron censurados por su alto contenido sexual, en lo que casi parecía una premonición de su futuro.

Compromiso y polémicas

Con seis discos en su carrera, la vida de George Michael quedó marcada por un escándalo en 1998 que lo llevó a reconocer públicamente su orientación sexual. En esa oportunidad fue detenido después de invitar a un policía a mantener relaciones sexuales. Tras el incidente, el cantante confirmó su relación sentimental con Kenny Gross, con quien compartió su vida hasta 2009.

La depresión y su lucha contra las adicciones han sido otros los pilares de su vida. La muerte de su primera pareja, el brasileño Anselmo Fellepa, en 1993, lo afectó tanto que se convirtió en una de las caras de la lucha contra el VIH.