Indignado

"Estoy bastante cansado de callarme sobre este tema. Quiero que la gente sepa que no es siempre todo color de rosa cuando hacés algo como Aladdin. ‘Debe haber ganado millones. Seguro que está recibiendo un montón de ofertas’... Nada de eso. No he tenido ni una sola audición desde que se estrenó Aladdin", confesó el actor en una entrevista con The Daily Beast.

Enojado, Massoud echa por tierra la creencia general de que Aladdin impulsó su carrera como actor. "La gente tiene estas ideas en la cabeza y, mientras, estoy aquí sentado como ‘OK, Aladdin ha recaudado mil millones, ¿puedo tener al menos una audición?’", exclamó Mena. "¿No me pueden dar una oportunidad? Así que no, no es siempre como la gente se imagina", agregó.

Durante todo este tiempo, el actor solo ha participado en proyectos menores y ahora se encuentra promocionando la serie Reprisal, de la plataforma de video Hulu. Esas producciones para muchos no tienen nada que ver con las expectativas que generó tras interpretar al ladrón del cuento de "Las mil y una noches".

Por su parte, Will Smith opinó: "Es un actor espectacular. No tiene nada de qué preocuparse".

