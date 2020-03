El River alternativo la pasó muy mal en el debut copero

Embed

A los 13 minutos, Cristian Ferreira apostó a su pegada desde larga distancia y le movió el travesaño a Gabbarini. Pero a los 15, con un anticipo en el primer palo de Franklin Guerra tras un córner perfectamente ejecutado, el local se puso en ventaja.

Con el 1-0, Liga se sintió más cómodo, dominó con soltura y, a los 36 minutos, llegó el segundo gol de la noche. Luis Ayala llegó al fondo por el carril derecho, lanzó el centro y el tanque Cristian Martínez Borja conectó a la red.

En el complemento, River salió con mayor decisión a buscar el arco de Adrián Gabbarini. A los 2 y a los 5 minutos, Julián Álvarez tuvo la posibilidad de descontar, con un remate que dio en el palo y con otro disparo cruzado que se fue por poco.

Pero progresivamente el partido comenzó a ser más parejo y el dueño de casa pudo aumentar la diferencia. Sin embargo, se dedicaron a mantenerla, a ser un equipo pensante y no tan intenso como en la primera etapa.

Al Millo le costó y se notó la falta de fútbol de varios jugadores. Y como si la carencia de juego asociado no fuera suficiente problema para los argentinos, encima Enrique Bologna se fue expulsado por salir a achicar afuera del área y tocar el balón con las manos. Pero eso no fue todo. Con Germán Lux en cancha, el árbitro cobró una mano en el área y Júnior Sornoza marcó el tercer gol desde los doce pasos para liquidar el partido.

Hoy, desde las 21, Binacional y San Pablo completarán la primera fecha de la zona.

“Es un error pensar que River tiene más para perder”

Fernando Cavenaghi, ex delantero de River, salió a defender el histórico ciclo de Marcelo Gallardo y, puntualmente, los últimos mano a mano con Boca, que quedaron todos del lado de Millonario.

“Es un error pensar que River es el que tiene más para perder. La presión la tiene, por supuesto, quiere salir campeón, no hay dudas sobre eso, pero qué le queda a Boca si hace mucho tiempo que no gana cosas importantes”, dijo Cavenaghi.

El ex delantero hizo referencia al único título que le falta al DT. “Quizás la presión la tenga porque a Marcelo (Gallardo) no le tocó ganar ningún torneo de la liga local, pero fue dos veces campeón de América y finalista en tres oportunidades”, agregó el Cavegol.

“Tanto Gallardo como su cuerpo técnico viven para esto. Son los primeros en llegar y los últimos en irse. Los resultados no son casualidad. Esto es una final. No importa lo que pasó antes ni cómo llega cada uno”, indicó el ex goleador de River.

Cavenaghi destacó que al Millo “le va mejor de visitante” en la Superliga, que Boca está “en un gran momento” y que el próximo sábado será “una definición muy pareja”.

