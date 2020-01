El robo del siglo: famoso ladrón explotó contra la película

Vitete-sellanes-libro.jpg

A los insultos

Luis Mario Vitette Sellanes, la cara visible y uno de los protagonistas del robo -es interpretado por Francella- expresó su bronca en las redes sociales por varios detalles de la película. Vitette Sellanes se quejó por la inclusión del personaje de su hija, que es interpretada por Johanna Francella.

"Hice un libro #ElLadrónDElSiglo #LaNovelaDelVerano sin nombrar a nadie, no necesito nombrar a nadie para contar ‘la papa’ pues, ‘otros’ hicieron una película y sin permiso metieron a mi hija en el medio. Son unos hdp, Obvio sin mi historia no se la venden a nadie", expresó el uruguayo.

Luis Mario elogió, en cierta forma, la cinta, aunque no la reconoce como la representación de lo que realmente ocurrió. "Lastima que existan cámaras de seguridad del Banco que contradicen la película #ElRoboDelSiglo que será una gran película pero lejos de lo que pasó en la realidad. Los ladrones entran primero y los giles último ahora es al revés, los giles primero ? jajaja jajajaja", expresó.

Según Vitette, "en el 2006 el primero en entrar al Banco Rio fue Alberto De La Torre (Beto) con una escopeta recortada y está filmado en la cámaras de seguridad. En la película ese acto lo ejecuta Fernando Araujo". Luego, la cara visible de semejante delito sumó otro tuit con mucha ironía. "Con el tema de mi hija, me dijo Juan Pablo García (creí que era abogado pero no él está en la producción) que ellos, están cubiertos legalmente ante una demanda. Justo a mí me van a hablar de legalidad", cerró con ironía, el "experto en inseguridad", como se describe Vitette en su biografía de Twitter.

